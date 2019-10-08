Süper Lig ekipleri obeziteye dikkat çekti
Süper Lig ekipleri, Sağlık Bakanlığı’nın organize ettiği 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü vesilesiyle çocukluk çağı obezitesine dikkat çekmek amacıyla yapılan projeye büyük destek verdi.
Spor 08.10.2019, 13:03
Süper Lig ekipleri, Sağlık Bakanlığı’nın organize ettiği 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü vesilesiyle çocukluk çağı obezitesine dikkat çekmek amacıyla yapılan projeye büyük destek verdi.
Bu sayede sosyal medya çalışmalarında yaklaşık 2 milyon 217 bin kişiye erişim sağlandığı açıklandı.(İHA)
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