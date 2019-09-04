Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray

İSTANBUL (AA) - SEZER YAVUZ - Birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda mücadele edecek 18 takım arasında en pahalı ekip Galatasaray olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde de sarı-kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri yer aldı.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Süper Lig'de yer alan takımların kadro değeri sıralamasında, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 136,40 milyon avro kadro değeriyle ilk sırada kendine yer buldu.

Sarı-kırmızılı takımın ardından, 84,45 milyon avro kadro değeriyle Beşiktaş ikinci sırada, 83,38 milyon avroyla Fenerbahçe üçüncü sırada ve 63,90 milyon avroyla değeriyle Trabzonspor dördüncü sıraya yerleşti.

Ligin piyasa değeri en düşük ekibi ise 7,75 milyon avro takım değeriyle MKE Ankaragücü olarak gösterildi.

Süper Lig'de yer alan 18 takımın toplam kadro değeri ise 676,59 milyon avro olarak ifade edildi.

- Süper Lig ekiplerinin değerleri

Transfermarkt'ın değerlendirmesine göre, Süper Lig'de mücadele edecek 18 takımın kadro değerleri şöyle:

SıraTakım Değeri (milyon avro)1 Galatasaray 136,40 2 Beşiktaş 84,45 3 Fenerbahçe 83,38 4 Trabzonspor 63,90 5 Medipol Başakşehir 60,38 6 Demir Grup Sivasspor 23,95 7 İstikbal Mobilya Kayserispor 23,05 8 Konyaspor 22,75 9 Alanyaspor 22,40 10 Gazişehir Gaziantep 22,33 11 Göztepe 22,13 12 Çaykur Rizespor 21,93 13 Kasımpaşa 18,15 14 BtcTurk Yeni Malatyaspor 18,08 15 Gençlerbirliği 17,58 16 Antalyaspor 14,58 17 Yukatel Denizlispor 13,40 18 MKE Ankaragücü 7,75

- En değerli oyuncu listesi

Transfermarkt'ın değerlendirmesinde, Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 25 milyon avroyla Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri oldu.

Ligin piyasa değeri en yüksek futbolcusu olarak gösterilen Seri'yi, 23 milyon avro değerle takım arkadaşı Fransız ön libero Steven Nzonzi takip etti.

- En değerli 15 futbolcu

Ligde ter dökecek en değerli 15 oyuncu listesinde, Galatasaray'dan 5 oyuncu yer aldı.

Bu listede, Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan 3, Trabzonspor'dan 2 ve Medipol Başakşehir'den 1 futbolcu bulundu.

- Süper Lig'deki en değerli Türk futbolcu

Söz konusu internet sitesinin verilerine göre Süper Lig'de en değerli oyuncu 15 milyon avro değeriyle Trabzonspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Ömür oldu.

Bu oyuncuyu 7 milyon avroyla Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve 5,5 milyon avro değeriyle Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz takip etti.

Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek 15 oyuncu şöyle:

Oyuncu Takım Değeri (milyon avro) Jean Michael Seri Galatasaray 25 Steven Nzonzi Galatasaray 23 Mario Lemina Galatasaray 15 Daniel Sturridge Trabzonspor 15 Abdülkadir Ömür Trabzonspor 15 Adem Ljajic Beşiktaş 12 Edin Visca Medipol Başakşehir 12 Max Kruse Fenerbahçe 12 Victor Moses Fenerbahçe 11 Radamel Falcao Galatasaray 10 Luiz Gustavo Fenerbahçe 10 Domagoj Vida Beşiktaş 10 Muhammed Elneny Beşiktaş 8 Christian Luyindama Galatasaray 7,5 Garry Rodrigues Fenerbahçe 7,5