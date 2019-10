Süper Lig'in starları bu kez topla değil okla vurdular!

Yeşilköy Havalimanı’nda görkemli bir törenle açılışı gerçekleşen 4’üncü Etnospor Kültür Festivali’nde, Süper Lig’in yıldız isimleri, binlerce ziyaretçinin önünde, top peşinde değil, bu sefer ok atarak ter döktü. Süper Lig’de birbirleriyle kıyasıya mücadele veren futbolun efsanevi yıldızları, Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile birlikte Hedef Okçuluk Alanı’nda, geleneksel oklar kullanarak hedefi vurmaya çalıştı. Muslera, Falcao, Vedat Muriç ile Emre Belezoğlu’nun ok atışları festivalde coşkulu tezahüratlara neden oldu. Yeşil sahalarda verdikleri mücadelenin bir benzerini sergileyen yıldızların her tutturdukları hedef, ayakta alkışlandı.

Ziyaretçilerin nefeslerini tutarak izlediği, 40 dakika süren etkinliğe katılan tüm sporcular, hedefi tutturmaya başardı. Muslera, Falcao, Vedat Muriç ile Emre Belezoğlu, ok atarken sergiledikleri ilginç hareketlerle en büyük alkışı alan sporculardan oldu. Spor dünyasının yıldız isimleri, etkinliğin ardından alkışlar ve tezahüratlar arasında alandan ayrıldılar.

SPOR DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ DE KATILDI

Etkinliğe ayrıca; Abdürrahim Albayrak, Arda Turan, Gökhan İnler, Hidayet Türkoğlu, Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Aurelio, Mustafa Doğan, Ogün Temizkanoğlu, Ayhan Akman, Nihat Kahveci ve Fenerbahçeli yönetici Gürel Aydın gibi spor dünyasının önemli isimleri de katılım gösterdi.