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Süper Lig kulüpleri Zeghba’yı izliyor

Suudi Arabistan Pro Lig’de ikinci sırada yer alan Al Wahda takımının Cezayirli kalecisi Moustapha Zeghba’yı Süper Lig’den birkaç kulüp devre arasında kadrosuna katmak istiyor.

Spor 08.10.2019, 16:43 08.10.2019, 16:47
Süper Lig kulüpleri Zeghba’yı izliyor

Suudi Arabistan Pro Lig’de ikinci sırada yer alan Al Wahda takımının Cezayirli kalecisi Moustapha Zeghba’yı Süper Lig’den birkaç kulüp devre arasında kadrosuna katmak istiyor.

Son yıllarda futbola önemli yatırımlar yapan Suudi Arabistan’da kulüpler, yüksek bütçeli transferlerle futbol dünyasının dikkatini çekmeyi başarmıştı. Türkiye’den Joseph de Souza, Maicon, Giuliano, Negredo, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues ve Doukara gibi birçok oyuncu geçtiğimiz sezonlarda bu lige transfer olurken, menajer Tolgahan Tuğlu da Suudi kulüplerinin şimdiden transfer çalışmalarına başladığını ve Türkiye’de oynayan oyuncuların durumunu sorduklarını söyledi. Futbolcu kalitesinin artmasıyla birçok Avrupa takımının oyuncu izleme ekiplerinin de Suudi ligini taramaya başladığını belirten Tuğlu’ya göre karşılıklı transferler önümüzdeki dönemlerde de yoğunlaşarak devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Moustapha Zeghba #spor #süper lig #Suudi Arabistan Pro Lig
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