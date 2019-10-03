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Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri TRT Spor'da yayınlacak

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig maç özetleri TRT Spor'dan yayınlanacak. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin spor ekranı TRT Spor, 6 haftalık futbol hasretine son veriyor" dedi

Spor 03.10.2019, 22:47 03.10.2019, 22:51
Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri TRT Spor'da yayınlacak
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İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig maç özetleri TRT Spor'dan yayınlanacak.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin spor ekranı TRT Spor, 6 haftalık futbol hasretine son veriyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri TRT Spor ekranlarında, bir klasik haline gelen canlı maç yayınları ise TRT Radyo 1'de futbolseverlerle buluşuyor. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

TRT Spor, futbol programlarını bundan sonra maç görüntüleriyle birlikte ekrana getirecek.

Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri ile birlikte, canlı maç yayınları da TRT Radyo 1'de futbolseverler ile buluşacak.

#futbol #İbrahim Eren #özet #süper lig #süperlig #tff 1. lig #TRT Spor
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