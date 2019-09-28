Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Kasımpaşa: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 6. haftasında Y. Denizlispor evinde Kasımpaşa’yı konuk etti. Karşılaşma Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

49. dakikada topu bir anda önünde bulan Murawski’nin ceza alanı dışından yaklaşık 20 metre uzaktan çektiği sert şutu kaleci Fatih son anda uzanarak güçlükle kornere çelmeyi başardı.

55. dakikada ceza alanı dışından yerden topa sert ve düzgün vuran Khalili’nin şutu direğinden yanından auta gitti.

65. dakikada Lopez’in korner noktası yakınından havadan yaptığı ortaya yükselen Rodallega’nın kafa şutu savunmaya çarparak yandan kornere çıktı.

67. dakikada Kahalili’nin ceza alanı dışından yerden yaptığı ortaya gelişine vuran Hajradinovic topu ağlara gönderdi. 1-0

80. dakikada yapılan havadan ortada topa yükselen Oscar Eduardo’nun yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Ardından topu tamamlamak isteyen Rodallega’nın şutu ise savunmada kaldı.

89. dakikada orta sahadan gönderilen pasta topu göğsünden düzeltip ardından dönerek vuran Rodallega’nın sert şutu üstten auta gitti.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Deniz Caner Özaral xx

Yukatel Denizlispor: Stachowiak xx, Lopes xx, Rodallega xx, Murawski xx, Sacko xx (Olcay Şahan dk. 57 x), İsmail Aissati xx, Oğuz Yılmaz xx, Zakarya xx, Sapunaru xx, Barrow xx (Recep Niyaz dk. 76 x), İsaac Sackey xx (Oscar Eduardo dk. 69 x)

Yedekler: Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu, Mbamba, Sedat Şahintürk, Mehmet Akyüz, Oscar Eduardo, Recep Niyaz, Keremcan Akyüz, Zeki Yavru, Olcay Şahan

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Kasımpaşa: Fatih Öztürk xx, Youssef xx, David xx, Hajradinovic xx, Thıam xx (Yusuf Erdoğan dk. 83 x), Mustafa Pekdemek xx (Fernandes dk. 90 ?), Khalili xx, Ramadan xx, İlhan Depe xx (Özgür Çek dk. 72 x), Aytaç Kara xx, Veysel Sarı xx

Yedekler: Ramazan Köse, Uğurcan Yazğılı, Yusuf Erdoğan, Heintez, Olivier, Çağtay Kurukalıp, Fernandes, Furkan Çetinkaya, Özgür Çek, Azad Toptik

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Gol: Hajradinovic (dk. 67) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Khalili, Fatih Öztürk (Kasımpaşa)

(İHA)