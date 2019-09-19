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Süper Lig’de 5. hafta heyecanı

Süper Lig’in 5. haftası Göztepe-Konyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor 19.09.2019, 12:03 19.09.2019, 12:22
Süper Lig’de 5. hafta heyecanı

Süper Lig’in 5. haftası Göztepe-Konyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Süper Lig’de 5. hafta heyecanı yarın, 21 Eylül Cumartesi, 22 Eylül Pazar ve 23 Eylül Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın perdesi yarın İzmir’de oynanacak Göztepe - Konyaspor müsabakasıyla açılacak. Ligin lideri Alanyaspor, Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Galatasaray, Yeni Malatyaspor’a konuk olacakken, Fenerbahçe de Ankaragücü’nü ağırlayacak. Haftanın önemli müsabakalarından birine sahne olacak Beşiktaş - Başakşehir maçı ise pazartesi oynanacak.

Süper Lig’de 5. hafta programı ve yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Göztepe - Konyaspor: Özgür Yankaya

21 Eylül Cumartesi

15.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Koray Gençerler

17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

20.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

22 Eylül Pazar

14.00 Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Serkan Tokat

16.30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Btc Turk Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Arda Kardeşler

23 Eylül Pazartesi

20.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

(İHA)

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