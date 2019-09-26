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Süper Lig'de 6. haftanın perdesi açılıyor

- Ligde 6. hafta yarın Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında yapılacak müsabakayla başlayacak

Spor 26.09.2019, 09:52
Süper Lig'de 6. haftanın perdesi açılıyor
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İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 6. haftanın perdesi yarın Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında yapılacak mücadeleyle başlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Ligde altıncı haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)

#6. hafta #Çaykur Rizespor #futbol #Medipol Başakşehir #süperlig
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