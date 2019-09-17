Son Dakika
Galatasaray ile Club Brugge 3. randevuda
Borsa güne yatay başladı 17 Eylül 2019
Şüpheli toz paniği yaşanan posta dağıtım merkezi havadan görüntülendi
FETÖ'den gözaltına alınan askerlerden 138’i mahkemeye sevk edildi
Süper Lig’de son 11 sezonun en hırçın 4 haftası geride kaldı!
Bylock uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankaralılar Derneği'nden geleneksel aşure ikramı
TEM Otoyolu’nda lüks cip bariyerlere ok gibi saplandı
Bitlis’te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 35 kişi gözaltında

Süper Lig’de son 11 sezonun en hırçın 4 haftası geride kaldı!

Süper Lig’de 2019-2020 sezonun 4 haftası geride kalırken, futbolcular gördükleri 15 kırmızı kartla son 11 sezonun en hırçın lig başlangıcına imza attı.

Spor 17.09.2019, 10:08 17.09.2019, 10:30
Süper Lig’de son 11 sezonun en hırçın 4 haftası geride kaldı!

Süper Lig’de 2019-2020 sezonun 4 haftası geride kalırken, futbolcular gördükleri 15 kırmızı kartla son 11 sezonun en hırçın lig başlangıcına imza attı.

Süper Lig’de yeni sezonun ilk 4. haftası oynanan mücadelelerle tamamlandı. Futbolseverler, 4 hafta oynanan 36 maçta ise son 11 sezonun en hırçın lig başlangıcına tanıklık etti. VAR teknolojisinin devreye girmesiyle kart sayılarında da artışlar yaşandı. 2019-2020 sezonunun ilk 4 haftasında hakemler, 8 farklı takıma toplam 15 kırmızı kart çıkardı. Söz konusu periyotta Galatasaray, Gençlerbirliği ve Kayserispor 3, Beşiktaş 2, Başakşehir, Gazişehir Gaziantep, Denizlispor ve Ankaragücü de 1’er kez kızardı.

Haftalık kart sayılarına bakıldığında ise 1. ve 2. haftada 3, 3. haftada 5 ve 4. haftada da 4 kırmızı kart çıktı.

Son 11 sezonun en fazlası

Süper Lig Cemil Usta sezonunun 4 haftalık sürecinde çıkan 15 kırmızı kart, son 11 sezonun en fazlası olarak göze çarpıyor. 2008-2009 sezonunun ilk 4 haftasında çıkan 21 kırmızının ardından hiçbir sezon bu kadar agresif başlamamıştı.

Son 11 sezonda haftalık olarak görülen kırmızı kart sayıları şöyle:

2018-2019

1. hafta: 4

2. hafta: 4

3. hafta: -

4. hafta: 4

2017-2018

1. hafta: 2

2. hafta: -

3. hafta: 6

4. hafta: 1

2016-2017

1. hafta: 3

2. hafta: 3

3. hafta: 2

4. hafta: 1

2015-2016

1. hafta: 3

2. hafta: 2

3. hafta: 3

4. hafta: 6

2014-2015

1. hafta: 1

2. hafta: -

3. hafta: 3

4. hafta: 1

2013-2014

1. hafta: 2

2. hafta: 2

3. hafta: 2

4. hafta: 2

2012-2013

1. hafta: 2

2. hafta: 2

3. hafta: 3

4. hafta: 3

2011-2012

1. hafta: 1

2. hafta: 3

3. hafta: 7

4. hafta: 3

2010-2011

1. hafta: 1

2. hafta: -

3. hafta: 1

4. hafta: 1

2009-2010

1. hafta: -

2. hafta: 1

3. hafta: 2

4. hafta: 3

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Kırmızı kart #En hırçın 4 hafta #süper lig #futbol
Yorumlar (0)
18°
az bulutlu
Namaz Vakti 17 Eylül 2019
İmsak 04:59
Güneş 06:24
Öğle 12:48
İkindi 16:18
Akşam 19:03
Yatsı 20:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@