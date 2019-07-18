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Süper Ligde Yeni Sezon Derbileri Belli Oldu!

Futbolseverlerin merakla beklediği 2019 – 2020 Süper Lig fikstür çekimleri geçtiğimiz gün tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp e Etiğim Tesisleri’nde gerçekleştirilen kura çekiminden sonra, yeni sezonda derbi tarihleri merak konusu oldu. Ligin 6. haftasında; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmalarıyla ilk haftalardan süper ligin derbi heyecanına sahne olacağı düşünülmektedir.

Spor 18.07.2019, 14:43 Tuğçe Hanım
Süper Ligde Yeni Sezon Derbileri Belli Oldu!

Her sezonda farklı bir futbol efsanesinin isminin verildiği süper ligde bu sene, Trabzonspor’un efsane ismi Dozer lakaplı Cemil Usta’nın adı yaşatılacak. 2019 – 2020 Süper Lig fikstür çekimleri futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. TFF Milli Takım Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekiminde daha 6. haftada 4 büyükler arasında yapılması belirlenen derbiler, taraftarları heyecanlandırdı. 2019 – 2020 Cemil Usta Sezonu ilk derbi karşılaşması ise ligin üçüncü haftasında Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında yapılacak. Ligin daha ilk haftalarından itibaren çekişmeli mücadelelere sahne olması, yeni sezonda takımlar arasında büyük çekişmelerin yaşanacağının da sinyali vermiştir.

Süper Ligde Derbi Haftası Erken Başlayacak!

2019 – 2020 Cemil Usta Sezonu Süper Lig fikstürleri geçtiğimiz gün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda çekildi. Takım yetkililerin ve TFF üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kura çekiminde yeni sezonun merakla beklenen derbileri ise tüm futbolseverlerde büyük bir heyecan yarattı. 2019 – 2020 sezonu ilk hafta karşılaşmalarının 16 ve 19 Ağustos arasında yapılacağı duyuruldu. Süper Lige yeni çıkan takımların ilk maçlarının ise birçok kişi tarafından merakla izleneceği düşünülmektedir.

Kura çekimi sırasında en dikkat çeken konulardan biri ise her sezonda olduğu gibi önümüzdeki sezonunda derbi karşılaşmalarının tarihleri ve derbi eşleşmeleri oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında yapılacak olan derbi karşılaşmalarının ilki ligin üçüncü haftasında gerçekleştirilecek. 2019 – 2020 sezonu derbi tarihleri bu sene ligin ilk haftalarına denk geldiği için taraftarlarda daha şimdiden büyük bir heyecana neden oldu.

2019 – 2020 Süper Lig ilk derbisi ligin 3. haftasında Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında gerçekleştirilecek. 3, 6, 9, 13 ve 16. haftalarda süper ligde derbi heyecanlarının yaşanması beklenmektedir.

Yeni sezon derbi haftaları;

  • 3. hafta: derbi karşılaşması: Fenerbahçe – Trabzonspor,
  • 6. hafta: Trabzonspor – Beşiktaş ve Galatasaray – Fenerbahçe,
  • 9. hafta: Beşiktaş – Galatasaray,
  • 13. hafta: Trabzonspor – Galatasaray
  • 16. hafta: Fenerbahçe – Beşiktaş

Olarak belirlenmiştir. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva tesislerinde gerçekleştirilen yeni sezon karşılaşma takvimi, yapılan kura çekimleri sonrası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan vekili Servet Yardımcı’nın açılış konuşmasıyla başlayan kura çekimleri, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı’nın yeni sezon için verdiği birlik ve beraberlik mesajlarının ardından çekilmeye başladı.

Kura çekimi sırasında ilk haftalardan derbi karşılaşmalarının yaşanacak olmasının belli olması üzerine takımlarda ve kura çekimini izleyen herkeste büyük bir heyecana neden oldu. 3. Hafta Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında yapılacak olan karşılaşmanın ardında ligin; 6, 9, 13 ve 16. Haftalarında derbi heyecanları yaşanmaya devam edecek.

Türk futbolunun önemli isimlerinde Cemil Usta’nın adının verildiği 2019 – 2020 sezonu; 16 Ağustos’ta Göztepe ve Antalyaspor arasında yapılacak olan karşılaşmayla başlayacak. 29 Aralık’ta Cemil Usta sezonu ilk devreyi kapatmış olacak. Yeni sezon ikinci yarı karşılaşmaları ise 17 Ocak 2020 tarihinde başlayacak ve 2019 – 2020 Süper Lig Sezonu 17 Mayıs 2020’de oynanacak olan 34. hafta maçlarıyla sona erecek.

Cemil Usta Sezonu Derbi Heyecanı Erken Başlayacak!

Geçtiğimiz sezonda büyük bir düşüş yaşayan Fenerbahçe, birçok maçı kaybetmesine rağmen oynadığı derbilerin hiçbirini kaybetmedi. Galatasaray ise özellikle ligin son haftalarında gösterdiği başarılı performans sayesinde şampiyonluk koltuğuna oturmuş e 2018 – 2019 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmiştir.

2019 – 2020 Sezonunda süper ligin önemli takımları; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında gerçekleştirilecek olan derbilerin sonuçları ise daha şimdiden taraftarlar tarafından merakla beklenmektedir. Takımların özellikle son sezonda göstermiş olduğu performanslar düşüşlerin gözlemlenmesi takımların yeni sezon beklentilerini daha da arttırmıştır.

2019 – 2020 Cemil Usta Sezonunun en çok merak edilen derbi karşılaşması Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi ligin 6. haftasında oynanacak. 2019 – 2020 Fenerbahçe – Galatasaray derbi tarihi olarak 6. Haftada bu karşılaşmanın oynanmasının lige büyük bir rekabet ortamı ve hareketlilik getireceği düşünülmektedir.

3. haftadan itibaren süper ligin yeni sezonunda önemli mücadelelerin başlayacak olması tüm futbol severlerde heyecanla karşılandı. TFF Riva İdari Merkezinde gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından ilk merak edilen derbi tarihleri olmuştur. Bu sezon ligin; 3 – 6 – 9- 13 – 16 haftalarında ilk yarı derbi karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen fikstür çekimlerine; TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Hasan Akıncıoğlu ve Genel Sekreter Kadir Kardaş’ın yanı sıra kulüp başkanları ve üst düzey yöneticiler katıldı. Yeni sezonun ilk derbi karşılaşması ise merakla beklenmektedir.  

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4. Trabzonspor 34 63
5. Malatyaspor 34 47
6. Fenerbahçe 34 46
7. Antalyaspor 34 45
8. Konyaspor 34 44
9. Alanyaspor 34 44
10. Kayserispor 34 41
11. Çaykur Rizespor 34 41
12. Sivasspor 34 41
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