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Süper Lig’de Yeni Sezonun Adı Belli Oldu! Cemil Usta Kimdir?

Süper Lig’de Yeni Sezonun Adı Belli Oldu! Cemil Usta Kimdir? Cemil Usta kimdir, nerelidir, Trabzonsporlu Cemil Usta nam-ı diğer Dozer Cemil kimdir

Spor 17.07.2019, 22:46 Emir Yılmaz

Süper Lig’de Yeni Sezonun Adı Belli Oldu! Cemil Usta Kimdir?

Geçtiğimiz senelerde başlatılan uygulama ile her futbol sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından Spor Toto Süper Lig için isim belirleniyor. Geçtiğimiz sezonlarda Süleyman Seba (2014 – 2015), Hasan Doğan (2015 – 2016), Turgay Şeren (2016 – 2017), İlhan Cavcav (2017 – 2018) ve Lefter Küçükandonyadis (2018 – 2019) gibi unutulmaz isimler anısına düzenlenen Spor Toto Süper Lig’de yeni sezonun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verildi.

Son dakika gelişmesi olarak haber ajanslarına düşen bilgilere göre TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında 2019 – 2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasını belirledi.

Cemil Usta Kimdir?

TFF Yönetim Kurulu’nun Spor Toto Süper Lig’in 2019 – 2020 futbol sezonunu Cemil Usta Sezonu olarak belirlemesinin ardından pek çok futbolsever Cemil Usta kimdir sorusunu gündeme getirdi.

Cemil Usta, 1 Ocak 151’de Trabzon’da dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine takvinler 1967 yılını gösterdiğinde Sebat Gençlik kulübünde başlayan Usta, bu kulüpte 3 yıl top koşturduktan sonra 1970 yılında Trabzonspor’a transfer oldu. Trabzonspor’un 1973 – 1974 futbol sezonunda 2. ligden 1. lige çıkma başarısını gösterdiği kadroda yer alan Cemil Usta, kısa sürede takımın değişilmez parçalarından biri haline geldi.

Trabzonspor’un tarihinde büyük bir başarı olarak yer eden 1975 – 1976 ve 1976 – 1977 futbol sezonlarında üst üste iki sezon şampiyonluk kazanmasında ve Anadolu devrimini gerçekleştirmesinde önemli bir payı olan Cemil Usta, efsane takımın değişilmez sol beki olarak hafızalara kazındı. Aynı yıl içinde Şampiyonlar Ligi’nin eski adı olan Şampiyon Kulüpler Kupası’nda Trabzonspor’un Liverpool’u 1-0 yendiği maçın galibiyet golünü de atan Cemil Usta, Bordo – Mavili taraftarlarının da en sevdiği isimlerden biri haline geldi.

Saha içinde ikili mücadelede kolay kolay yıkılmayan, kuvvetli ayakları ve güçlü fiziği sebebiyle Trabzonspor taraftarının “Dozer” lakabını taktığı Cemil Usta Bordo – Mavili forma ile uzun yıllar kaptanlık yaptı. Futbolculuk döneminde “Ben Trabzonspor’un kaptanıyım, para için kulübümü terk edip başka kaptanların arkasında sahaya çıkmaz bana yakışmaz.” ifadesini kullanarak Trabzonspor taraftarının dışında tüm futbolseverlerin saygı ve takdirini kazanan Cemil Usta, Trabzonspor camiasının da unutulmaz isimlerinden biri olarak kalplere yerleşti.

Cemil Usta futbolculuk kariyerini 1978 yılında yine jübile yaparak sonlandırdı. Kariyerine Trabzonspor’un alt yapısında çeşitli kademelerde görev yaparak devam eden Usta, pek çok genç futbolcunun keşfedilmesinde de önemli paya sahip oldu. Cemil Usta 15 Mart 2003 yaşamını yitirdi.

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