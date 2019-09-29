Son Dakika
Maçın ardından Beşiktaş'tan Açıklama
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da şehit mevlidine katıldı
Başkent Washington'da Türk Festivali'ne yoğun ilgi
Maganda kurşunu balkonda oturan kadını yaraladı
Futbol: Toplu sonuç TFF 3. Lig'in 5. haftası maçları
Futbol: Toplu sonuç - TFF 2. Lig'de 5. hafta maçları

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 4-1 yendi.

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Karadeniz ekibi Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Ev sahibi ekip 3 puanı 4 golle alarak ligde 3 hafta sonra galip geldi.

Spor 29.09.2019, 21:00 29.09.2019, 21:50
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 4-1 yendi.
banner63

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Karadeniz ekibi Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Ev sahibi ekip 3 puanı 4 golle alarak ligde 3 hafta sonra galip geldi.

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Bordo-Mavililer mücadeleyi 4-1 kazanarak hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu.

Fırtına'nın golleri Dorukhan Toköz(KK), Jose Sosa, Sörloth ve Nwakaeme'den geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise Güven Yalçın kaydetti. Bordo-Mavililer ligde 3 haftanın ardından galip gelip 9 puanla 4. sıraya yerleşti.

#Beşiktaş #Trabzonspor
Yorumlar (0)
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 29 Eylül 2019
İmsak 05:13
Güneş 06:36
Öğle 12:44
İkindi 16:03
Akşam 18:42
Yatsı 19:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 5 5
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Balıkesirspor 6 10
6. Keçiörengücü 6 10
7. Osmanlıspor 6 10
8. Adana Demirspor 5 9
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. West Ham 7 12
5. Tottenham 7 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 6 13
6. Athletic Bilbao 7 12
7. Villarreal 7 11
8. Sevilla 6 10
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@