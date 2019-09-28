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Süper Lig’in en erken golü Fernando’dan

Süper Lig’in 6. haftasında A. Alanyaspor sahasında D.G. Sivasspor ile karşı karşıya geldi. 1. dakikada ağları sarsan Fernando, Süper Lig’de bu sezon atılan en erken golü kaydetti.

Spor 28.09.2019, 18:42
Süper Lig’in en erken golü Fernando’dan
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Süper Lig’in 6. haftasında A. Alanyaspor sahasında D.G. Sivasspor ile karşı karşıya geldi. 1. dakikada ağları sarsan Fernando, Süper Lig’de bu sezon atılan en erken golü kaydetti.

1. dakikada Traore’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Brezilyalı oyuncu Fernando, yerden sert vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Süper Lig’de bu sezon atılan en erken golün sahibi olan Fernando, spor severlerden büyük beğeni topladı.

(İHA)
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