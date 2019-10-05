Sürat Pateni Federasyon Kupası-1 yarışları başladı
ERZURUM (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan Sürat Pateni Short Track Federasyon Kupası-1 yarışları Erzurum'da başladı. Palandöken ilçesindeki 2000'lik Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen yarışlara,...
ERZURUM (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan Sürat Pateni Short Track Federasyon Kupası-1 yarışları Erzurum'da başladı.
Palandöken ilçesindeki 2000'lik Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen yarışlara, 10 kulüpten 27'si kadın 50 erkek olmak üzere 77 sporcu katıldı.
Büyükler kategorisinde yarışan sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.
Yarışlar, yarın yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.
Korucu, Short Track branşı olarak Türkiye'de çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Ankara, Kocaeli ve Erzurum'da yarışlar düzenlemekteyiz. İlkini Ankara'da yapmıştık, ikincisini de şimdi Erzurum'da yapıyoruz. Bundan sonra bu illerimizde 4 yarışmamız daha olacak. Yarışlar sonrası sporcularımız topladıkları puanlarla değerlendirilecek." diye konuştu.
Korucu, yarışlarda derece gösterenlere yarın madalya vereceklerini belirterek, müsabakalara katılan sporculara başarılar diledi.
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