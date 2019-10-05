Son Dakika
Sürat Pateni Federasyon Kupası-1 yarışları başladı
Futbol: Süper Lig Kasımpaşa: 1- İttifak Holding Konyaspor: 4
Milli sporcu Satı Burcu, şampiyonaya veda etti
Engelli dalışçı Beyaz'dan dünya rekoru
Adana'da “tek şişte et pişirme“ rekoru kırıldı
GİSPİR Boat Show Tuzla, kapılarını açtı

Sürat Pateni Federasyon Kupası-1 yarışları başladı

ERZURUM (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan Sürat Pateni Short Track Federasyon Kupası-1 yarışları Erzurum'da başladı. Palandöken ilçesindeki 2000'lik Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen yarışlara,...

Spor 05.10.2019, 17:34 05.10.2019, 17:48

ERZURUM (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan Sürat Pateni Short Track Federasyon Kupası-1 yarışları Erzurum'da başladı.

Palandöken ilçesindeki 2000'lik Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen yarışlara, 10 kulüpten 27'si kadın 50 erkek olmak üzere 77 sporcu katıldı.

Büyükler kategorisinde yarışan sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarışlar, yarın yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Short Track branş sorumlusu Naci Korucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yarışlara milli takım kadrosundaki 19 sporcunun katıldığını belirterek, Türkiye'de bulunan en iyi "Short Track" sporcularının şu an Erzurum'da yarıştığını söyledi.

Korucu, Short Track branşı olarak Türkiye'de çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Ankara, Kocaeli ve Erzurum'da yarışlar düzenlemekteyiz. İlkini Ankara'da yapmıştık, ikincisini de şimdi Erzurum'da yapıyoruz. Bundan sonra bu illerimizde 4 yarışmamız daha olacak. Yarışlar sonrası sporcularımız topladıkları puanlarla değerlendirilecek." diye konuştu.

Korucu, yarışlarda derece gösterenlere yarın madalya vereceklerini belirterek, müsabakalara katılan sporculara başarılar diledi.

#2000lik Buz Pateni Salonu #Short Track Federasyon Kupası 1 #Türkiye Buz Pateni Federasyonu #Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Short Track branş sorumlusu Naci Kurucu
Yorumlar (0)
21°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
İmsak 05:19
Güneş 06:42
Öğle 12:42
İkindi 15:56
Akşam 18:32
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Konyaspor 7 12
3. Fenerbahçe 7 11
4. Gaziantep FK 6 11
5. Antalyaspor 7 11
6. Malatyaspor 7 10
7. Trabzonspor 6 9
8. Sivasspor 6 9
9. Galatasaray 6 9
10. Başakşehir 6 8
11. Denizlispor 7 8
12. Ankaragücü 6 8
13. Çaykur Rizespor 6 8
14. Kasımpaşa 7 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 7 13
2. Altay 7 12
3. Bursaspor 7 12
4. Ümraniye 6 11
5. Hatayspor 6 11
6. Adana Demirspor 6 10
7. Balıkesirspor 6 10
8. Keçiörengücü 6 10
9. Osmanlıspor 6 10
10. Fatih Karagümrük 6 9
11. İstanbulspor 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 8 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Brighton 8 9
13. Sheffield United 7 8
14. Wolverhampton 7 7
15. Southampton 7 7
16. Everton 7 7
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Levante 8 11
10. Eibar 8 9
11. Valencia 7 9
12. Real Valladolid 7 9
13. Real Betis 8 9
14. Osasuna 7 8
15. Deportivo Alaves 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@