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Sürmeneli: “Olimpiyat kotası Türk halkını kesmez, olimpiyat madalyası lazım”

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, “Olimpiyat kotası Türk halkını kesmez olimpiyat madalyası lazım” dedi.

Spor 15.10.2019, 13:17 15.10.2019, 14:44
Sürmeneli: “Olimpiyat kotası Türk halkını kesmez, olimpiyat madalyası lazım”

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, “Olimpiyat kotası Türk halkını kesmez olimpiyat madalyası lazım” dedi.

Rusya’nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, “İsmimiz öne çıkabilir ama arkamızda on binlerce insan, ailelerimiz ve dua edenler var. Barış Pınarı Harekatı’nda olan askerlerimiz var. Onların yüzün biraz güldürebildiysek bundan gurur duyuruyorum. Final maçının 3.üncü raundunda antrenörüm bile ‘Elinden geleni onlar için yap’ dedi. O an gözüm karardı ve ‘Onlar için’ diye seslenerek 3.üncü raunda başladım. Elimden gelen her şeyi yaptım. Gerçekten çok duygulandım. Zaten duygusal bir yapıya sahibim. Maçı aldığımda sevinmek, gülmek yerine ağlamayı tercih ediyorum” şeklinde konuştu.

“OLİMPİYAT ÖNCESİ GÜZEL BİR DÜNYA ŞAMPİYONASI OLDU”

Takım olarak zorlu ve güzel mücadeleler yaptıklarını dile getiren milli boksör Sürmeneli, “Takımımla gurur duyuyorum. Çünkü dünyanın en iyi takımları Ruslar ve Çinliler bizimle kamp yapmak için federasyonumuz ile yazışıyorlar. Olimpiyat öncesi güzel bir dünya şampiyonası oldu. Bütün kilolarda elimizden geleni yaptık. Bundan sonra ki süreçte daha kuvvetli ve güçlü şekilde çalışmamız lazım. Çünkü rakiplerimiz bize göre çalışıyorlar. Her şeyi bize göre yapıyorlar” diye konuştu.

“OLİMPİYAT KOTASI TÜRK HALKINI KESMEZ OLİMPİYAT MADALYASI LAZIM”

Çalışmaya tüm hızıyla devam edeceğini belirten Sürmeneli, “Daha çok çalışmamız lazım. Öncelikli hedefimiz Londra’da yapılacak olimpiyat elemelerinde olimpiyat kotası almak. Olimpiyat kotası Türk halkını kesmez olimpiyat madalyası lazım. Olimpiyat kotasının ardından olimpiyat madalyası ile sizleri mutlu ederim” dedi.

“ONLAR BİZİM İÇİN CANINI VERİYOR”

Barış Pınarı Harekatı’nda görevli askerler için dövüştüğünü ifade eden Milli Boksör Busenaz Sürmeneli, konuşmasını şöyle bitirdi:

“Ülkem için çıktım final maçına. Geceleri uyuyamıyoruz onlar orada ne yapıyor diye düşünüyoruz. Onlar için almalıyız. Maç öncesi motivasyon konuşmasında hocalarımız bize hatırlatıyor. Müsabakada 3. raundun nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Onlar için orada dövüştüm. Her şeyimi verdim. Çünkü onlar bizim için canını veriyor. Ailelerinden çocuklarından uzak kalıyor. Kanının son damlasına kadar savaşıyor. Bizde onlar için oralarda savaşmışız ama hiçbir şey değil belkide.”

(YEK-GME-S)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Türk halkı #olimpiyat madalyası #altın madalya #Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
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