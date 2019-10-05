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Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi başladı
Suudi Arabistan'ın ilk kadın futbol ligi, Cidde kentinde başladı.Ukaz gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan Kitlesel Spor Federasyonu çatısı altında düzenlenen lige, Cidde'den 6 kadın futbol kulübü katılıyor.
Spor 05.10.2019, 00:41 05.10.2019, 01:06
RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın ilk kadın futbol ligi, Cidde kentinde başladı.
6 Aralık'a kadar devam edeceği belirtilen lig kapsamında karşılaşmaların, Cidde'nin El-Mercan semtindeki stadyumda oynanacağı kaydedildi.
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