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Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi başladı

Suudi Arabistan'ın ilk kadın futbol ligi, Cidde kentinde başladı.Ukaz gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan Kitlesel Spor Federasyonu çatısı altında düzenlenen lige, Cidde'den 6 kadın futbol kulübü katılıyor.

Spor 05.10.2019, 00:41 05.10.2019, 01:06
Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi başladı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın ilk kadın futbol ligi, Cidde kentinde başladı.

Ukaz gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan Kitlesel Spor Federasyonu çatısı altında düzenlenen lige, Cidde'den 6 kadın futbol kulübü katılıyor.

6 Aralık'a kadar devam edeceği belirtilen lig kapsamında karşılaşmaların, Cidde'nin El-Mercan semtindeki stadyumda oynanacağı kaydedildi.

#futbol #Suudi Arabistan
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