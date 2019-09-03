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Svitolina, ABD Açık'ta yarı finalde

- Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina, yarı finale çıkan ilk isim oldu

Spor 03.09.2019, 20:52 03.09.2019, 23:12
Svitolina, ABD Açık'ta yarı finalde
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İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, tek kadınlarda Ukraynalı Elina Svitolina yarı finale çıktı.

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında 5 numaralı seri başı Svitolina, çeyrek final müsabakasında 16 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta ile karşılaştı.

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Svitolina, bir saat 40 dakikalık mücadelenin ardından 6-4'lük setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek yarı finale çıkan ilk isim oldu.

Svitolina yarı finalde, Serena Williams ile Qiang Wang karşılaşmasının galibi ile eşleşecek.

#ABD Açık #Elina Svitolina #Qiang Wang #Serena Williams #tenis
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