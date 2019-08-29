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TAF yetkililerinden Katar'ın Ankara Büyükelçiliğine ziyaret

- Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: "Bugüne kadarki en iyi sonucumuzu, dost Katar topraklarında elde edeceğimizi umuyoruz"

Spor 29.08.2019, 08:35
TAF yetkililerinden Katar'ın Ankara Büyükelçiliğine ziyaret
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ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) yetkilileri, Dünya Atletizm Şampiyonası'nın düzenleneceği Katar'ın Ankara Büyükelçiliğine nezaket ziyaretinde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da 27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek IAAF Dünya Atletizm Şampiyonası öncesinde TAF yetkilileri, bu ülkenin Ankara Büyükelçisi Salih Mübarek El-Şafi'yi konutunda ziyaret etti.

Ziyarette, federasyon başkanı Fatih Çintimar, başkanvekili Yasin Taş ve genel sekreter Fahrettin Yıldız ile birlikte büyükelçinin basın danışmanı Şahin Susam hazır bulundu.

Büyükelçi El-Şafi, dost ülke Türkiye'nin takımını Doha'da ağırlamaktan onur duyacaklarını belirterek, Çintimar'dan bilgi aldı.

Çintimar ise Katar'da iki ülke arasındaki dostluğa katkıda bulunacaklarını vurgulayarak, "Sayın büyükelçimiz bize yakın ilgi gösteriyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bugüne kadarki en iyi sonucumuzu, dost Katar topraklarında elde edeceğimizi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Çintimar, Salih Mübarek El-Şafi'ye milli takım forması hediye etti.


#atletizm #Dünya Atletizm Şampiyonası #fatih çintimar #Salih Mübarek El-Şafi #Türkiye Atletizm Federasyonu
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