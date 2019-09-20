Taha Akgül, olimpiyat vizesi aldı

Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kg’da Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan Rakhimov’u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi, bu sonuçla Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları kotası da kazanmış oldu.

(İHA)