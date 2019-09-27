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Tahkim Kurulu, Ali Koç’un cezası kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 30 günlük hak mahrumiyeti ve 20 bin TL’lik para cezasını oy birliği ile kaldırdı.

Spor 27.09.2019, 14:17
Tahkim Kurulu, Ali Koç’un cezası kaldırıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 30 günlük hak mahrumiyeti ve 20 bin TL’lik para cezasını oy birliği ile kaldırdı.

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle aldığı 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL’lik para cezasını kaldırdı. Bu kararla sarı-lacivertlilerin başkanı, yarın oynanacak Galatasaray derbisini protokol tribününden takip edebilecek.

TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe’nin, Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK’nın 17.09.2019 tarihli E.2019-2020/115 K.2019-2020/134 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 27.09.2019 Cuma günü saat 1030’da Fenerbahçe vekilleri Av. Alper Pirşen ve Av. Özge Tokarlı’nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Başkanı Ali Yıldırım Koç’un sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

(İHA)
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