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Tahkim Kurulu, Elneny ve Kayode'nin cezalarını onadı

- Kurul, birbirlerine yaptıkları hareket sonrası kırmızı kart görerek 3'er maçtan men edilen Beşiktaşlı futbolcu Elneny ve Gazişehir Gaziantepli oyuncu Kayode'nin cezalarına yapılan itirazları reddetti

Spor 26.09.2019, 17:07 26.09.2019, 17:31
Tahkim Kurulu, Elneny ve Kayode'nin cezalarını onadı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Mohamed Elneny ve Gazişehir Gaziantepli oyuncu Olarenwaju Kayode'nin 3'er maçlık cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçında birbirlerine yaptıkları hareket sonrasında kırmızı kart gören ve 3'er maçtan men edilen iki futbolcunun cezalarına olan itirazları görüştüğü belirtildi.

Tahkim Kurulunun, Elneny ve Kayode'nin cezalarını oy birliğiyle onadığı kaydedildi. Ayrıca iki futbolcuya verilen 13'er bin liralık para cezalarının da onandığı ifade edildi.

Kurulun Trabzonspor'a verilen 100 bin lira ve bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan'a uygulanan 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezalarını da onadığı aktarıldı.

#futbol #Mohamed Elneny #Olarenwaju Ayobami Kayode #TFF #TFF Tahkim Kurulu #Türkiye Futbol Federasyonu
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