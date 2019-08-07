Takımlar sezonu açtı

MTM, Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Temmuz ayı raporunu açıkladı. Rapora göre Temmuz ayında futbol kulüpleri içinde en çok Fenerbahçe konuşulurken, en çok konuşulan kulüp yöneticisi ise Ahmet Ağaoğlu oldu. Teknik direktörler listesinde ise Fatih Terim ilk sıraya yerleşti.

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Temmuz ayı raporunu açıkladı. 2019-2020 sezonu öncesinde açılış kampını gerçekleştiren takımlar geride bıraktığımız Temmuz ayında hazırlık maçları ile kendilerini test ettiler. Fenerbahçe, hazırlık maçını oynadığı TFF 1’inci Lig ekibi Boluspor’u 2-0 mağlup etti. Galatasaray ilk hazırlık maçında FC Wil’i tek gol ile mağlup ederken, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Pendikspor ile bir araya gelen Siyah Beyazlı ekip de 2-1’lik skor ile ilk hazırlık maçının kazananlarından oldu.

TEMMUZ AYININ ZİRVESİ SARI-LACİVERT

Geçen sezon tüm camiada yaşanan hayal kırıklığını hafızalardan silmek isteyen Fenerbahçe futbol takımı, 2019-2020 sezonu çalışmalarına Fenerbahçe Can Bartu tesislerinde başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde top başı yapan sarı-lacivertliler, İstanbul etabının ardından Düzce’de bulunan topuk yaylasına hareket etti. Burada takımı bekleyen Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, topuk yaylası kampı boyunca Bursaspor, Wolfsburg ve Hertha Berlin ile hazırlık maçı yaptı.

Takımdaki genç isimlerin forma şansı bulduğu maçlarda takımın iki yeni hücum oyuncusu Max Kruse ile Vedat Muriqi gösterdikleri etkili performans ile Fenerbahçe’yi Düzce’de takip eden muhabirler tarafından tam not aldı. Avrupa’da sezon öncesi hazırlık döneminin en prestijli turnuvalarından biri olan Audi Cup’a katılan Fenerbahçe, Bayern Münih ve Real Madrid gibi devlerle mücadele etme fırsatı yakaladı. Münih ve Madrid maçlarında defans hattında yaşanan problemlerin ardından transfer çalışmalarına hız veren Ali Koç ile sportif direktör Damien Comolli, Kolarov transferinde gaza bastı. Özellikle transfer haberleriyle gündemde olan Fenerbahçe, MTM’nin raporuna göre 84 bin 295 haber ile ayın en çok konuşulan spor kulübü oldu. Fenerbahçe’yi 2’nci sırada 56 bin 511 haber ile Beşiktaş takip ederken, 3’üncü sırada ise 49 bin 307 haber ile Trabzonspor yer aldı.

ELJİF ELMAS ARTIK NAPOLİ’DE

Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki Makedon orta saha oyuncusu Eljif Elmas, rekor bonservis bedeli karşılığında İtalya’nın köklü kulüplerinden Napoli’nin yolunu tuttu. Özellikle sezonun son haftalarındaki yükselen performansıyla Napoli’nin tecrübeli teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin de dikkatini çeken Elmas, sarı-lacivertli kulübe önemli bir gelir kazandırarak Napoli’ye imza attı.

Yapılan anlaşmaya göre Fenerbahçe, bu transferden 16 milyon euro garanti ücret ve performansa bağlı 3 milyon euro bonus elde edecek. Fenerbahçe’nin en fazla bonservis bedeli kazandığı futbolcu unvanını Sow’un elinden alan Eljif Elmas, aynı zamanda Temmuz ayı içerisinde 9 bin 106 habere konu olarak, geride bıraktığımız ayın en çok konuşulan futbolcusu olmayı başardı.

İMPARATOR BİRİNCİ SIRADA

Galatasaray’ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz Temmuz ayında da medyadaki yerini korumayı başardı. Türk milli takımından aldığı tazminat nedeniyle sık sık spor kamuoyunda gündeme oturan Terim bu kez de, Fenerbahçe divan kurulu toplantısında Ali Koç’un kendisine yönelik açıklamalarına, sosyal medya hesabından verdiği cevap ile gündemdeydi. Başarılı antrenör; sosyal medya hesabından geçmişte yaptığı açıklamalardan bir kesiti "Arkadaşlar biz yola çıktığımızdan beri elinden geleni ardına koymayan eksik olmadı çok şükür! Aramızda hala anlamayanlar varmış. O zaman bir kez daha" notuyla paylaştı.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Galatasaray’la nikah tazeleyen Fatih Terim’in sözleşme detayları da belli oldu. Galatasaray Sportif A.Ş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamın sözleşmesini 3 yılı opsiyonlu olmak üzere 5 yıl süreyle uzattığını bildirdi. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için yıllık 18 milyon TL ücret kazanacak.

Raporuna göre spor basınında 15 bin 884 haberde yer alan İmparator, Temmuz ayının kendinden en çok söz ettiren teknik patronu oldu. Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçeli teknik direktör Ersun Yanal ise 14 bin 597 haber ile bu listenin ikinci sırasında yer aldı. Beşiktaş’ın yeni antrenörü Abdullah Avcı ise kendisine 3’üncü sıradan yer buldu.

KAMPIN YILDIZI AHMET AĞAOĞLU

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Linz şehrinde gerçekleştiren bordo-mavilileri takım kampında yalnız bırakmayan başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik heyeti ve futbolcuları gelecek sezon için motive etti. Aynı zamanda taraftarlara olan yaklaşımıyla da alkış toplayan Ağaoğlu, adeta kampın yıldızı konumuna geldi. Kulübün 52’nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında gurbetçi gençler taraftar grubunun Haliç’teki Sütlüce Parkı’nda düzenlediği "Trabzon için 1 meşale de sen yak" etkinliğine de katılan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu; bütçelerine uygun ve gerçekten hizmet edecek bir forvet aradıklarını, John Obi Mikel transferini büyük gizlilik içinde yürüttüklerini ve Yusuf Yazıcı için ise; "Bizim en değerlimiz" açıklamasında bulundu. Etkinlikle ilgili de konuşan Ağaoğlu, “Taraftarımızla birlikte olunca çok güzel, şirin ve tehlikeli oluyoruz. Bu açıklamam yanlış anlaşılmasın, rakiplere güç gösterisi olarak algılansın" şeklinde konuştu.

Ahmet Ağaoğlu 8 bin 217 habere konu olarak geçtiğimiz ayın en çok kaleme alınan kulüp yöneticisi oldu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun ardından 7 bin 858 haber ile 2’nci sırada yer alan Beşiktaş başkanı Fikret Orman olurken, 3’üncü sırada ise 7 bin 313 haber ile Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç bulunuyor.

(İHA)