Takımların Süper Lig Profesörü: "Mehmet Altıparmak"

Başarılı teknik adam Mehmet Altıparmak , ligde Erzurum Büyükşehir Belediye Spor ve Gazişehir Gaziantep takımlarında gösterdiği başarılı yönetimiyle iki takımın süper lige çıkmasında etkili olmuştur. Gösterdiği bu başarıların ardından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla Akhisar Sporun başına getirilmişti. Başarılı bir grafik çizen teknik adam, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep Sporu süper lige taşımasının ardından şimdi de Akhisar sporu yeniden süper lige çıkarmak istediğini dile getirmiştir.

Akhisar Sporda Altıparmak Dönemi!

50 yaşındaki tecrübeli teknik adam Mehmet Altıparmak, yeni sezon için anlaştığı Akhisar Sporu yeniden süper lige çıkarmak ve Akhisar Sporu ligde şampiyon yapmak istediklerini açıkladı.

2017 ve 2018 sezonunda Spor Toto 1. Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u, play – off mücadelesinde Gazişehir Gaziantep Sporu penaltılarda yenerek süper lige çıkmasını sağlayan Mehmet Altıparmak, bu başarısının ardından bu kez Gazişehir Gaziantep’in başına getirilmiş ve uzun süre süper lige çıkamayan Gaziantep’i süper lige taşıyarak önemli bir başarı kaydetmişti.

Yeni sezonda uzun süreli süper lig macerasından sonra küme düşen Akhisar Spor ile anlaşan 50 yaşındaki başarılı teknik adam Mehmet Altıparmak, Akhisarlı futbolcuların ve Akhisar Spor taraflarına büyük bir moral ve umut oldu. Akhisar Spor yönetimine getirilen başarılı hoca yaptığı açıklamanın ardından, iki defa şampiyon olan hoca olarak anılmaktan memnun olduğunu ve Akhisar Sporun yeniden süper lige çıkması için elinden geleni yapacağının altını çizdi.

İki Sezonun Şampiyon Hocası, Altıparmak!

Geçtiğimiz sezonlarda, Gazişehir Gaziantep ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımlarının Spor Toto 1. Ligden , süper lige çıkmasında önemli katkıları olan Mehmet Altıparmak, uzun süre süper lig macerası yaşamış olan başarılı kulüp Akhisar Spor ile anlaşarak, küme düşen takımı yeniden süper lige taşıyacak önemli bir etken olarak görülmektedir. Çalıştırdığı takımlarla sürekli başarılı bir grafik çizen Mehmet Altıparmak, bu başarısını devam ettirerek, Akhisar Sporun yeniden süper ligde yerini almasını sağlayacağı düşünülmektedir.