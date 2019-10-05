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Taraftar tribüne çağırdı, Fenerbahçeli futbolcular gelmedi

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının ardından Fenerbahçeli taraftarlar tribüne sarı-lacivertli futbolcuları çağırmasına rağmen futbolcular sahaya gelmedi.

Spor 04.10.2019, 23:35 05.10.2019, 00:50
Taraftar tribüne çağırdı, Fenerbahçeli futbolcular gelmedi
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Fenerbahçe, Antalyaspor maçının ardından Fenerbahçeli taraftarlar tribüne sarı-lacivertli futbolcuları çağırmasına rağmen futbolcular sahaya gelmedi.

Süper Lig’de sahasında Antalyaspor’a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe’de futbolcular tribünlere gelmedi. Maç sonunda taraftarlar futbolcuları tribünlere davet ederken sarı-lacivertli ekipte sadece Ozan, Zanka ve Kruse tribünlerin çağrısına cevap verdi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

#taraftar #fenerbahçe
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