Taraftar tribüne çağırdı, Fenerbahçeli futbolcular gelmedi

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının ardından Fenerbahçeli taraftarlar tribüne sarı-lacivertli futbolcuları çağırmasına rağmen futbolcular sahaya gelmedi.

Süper Lig’de sahasında Antalyaspor’a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe’de futbolcular tribünlere gelmedi. Maç sonunda taraftarlar futbolcuları tribünlere davet ederken sarı-lacivertli ekipte sadece Ozan, Zanka ve Kruse tribünlerin çağrısına cevap verdi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)