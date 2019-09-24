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Taraftarın “göbek bağını stada gömme“ isteğini geri çevirmedi

Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül, bir taraftarın, 7 günlük bebeğinin göbek bağını 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na gömebilmesi için gerekli izinlerin alınmasını sağladı

Spor 24.09.2019, 14:53 24.09.2019, 15:46
Taraftarın “göbek bağını stada gömme“ isteğini geri çevirmedi
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ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un başkanı Bayram Akgül, bir haftalık bebeğinin göbek bağını 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na gömmek isteyen taraftarı kırmadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlı takımın taraftarlarından Ali Şahin Ava, sosyal medya hesabından başkan Bayram Akgül ile iletişime geçerek, henüz 7 günlük oğlunun futbolcu olmasını ve göbek bağını da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na gömmek istediğini aktardı.

Ali Şahin Ava'nın isteğini geri çevirmeyen başkan Akgül, gerekli izinlerin alınmasını ve Adanaspor'un Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda bugün Fethiyespor ile yapacağı maç öncesinde göbek bağının stada gömülmesini sağladı.

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Ava, Akgül'e teşekkür etti.

#Adanaspor #Bayram Akgül #futbol #tff 1. lig
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