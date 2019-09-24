Son Dakika
Taraftarın “göbek bağını stada gömme“ isteğini geri çevirmedi
Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül, bir taraftarın, 7 günlük bebeğinin göbek bağını 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na gömebilmesi için gerekli izinlerin alınmasını sağladı
Spor 24.09.2019, 14:53 24.09.2019, 15:46
ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un başkanı Bayram Akgül, bir haftalık bebeğinin göbek bağını 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na gömmek isteyen taraftarı kırmadı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlı takımın taraftarlarından Ali Şahin Ava, sosyal medya hesabından başkan Bayram Akgül ile iletişime geçerek, henüz 7 günlük oğlunun futbolcu olmasını ve göbek bağını da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na gömmek istediğini aktardı.
Ali Şahin Ava'nın isteğini geri çevirmeyen başkan Akgül, gerekli izinlerin alınmasını ve Adanaspor'un Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda bugün Fethiyespor ile yapacağı maç öncesinde göbek bağının stada gömülmesini sağladı.
Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Ava, Akgül'e teşekkür etti.
26°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
|İmsak
|05:08
|Güneş
|06:31
|Öğle
|12:46
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:50
|Yatsı
|20:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1
Yeni Sayımız