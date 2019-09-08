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“Taraftarları özlüyorum“

- Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmed Hassan:"Beşiktaş'ın stadında oynamak çok büyük bir onurdur. Oranın havası ayrı bir şey. Bir daha geldiğimde boş bir şişe alıp, bir tutam hava dolduracağım içine. Arada bir insanın canı çekiyor"

Spor 08.09.2019, 15:20 08.09.2019, 16:26
“Taraftarları özlüyorum“
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İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Mısırlı eski futbolcusu Ahmed Hassan, siyah-beyazlı taraftarları çok özlediğini söyledi.

Beşiktaş dergisine açıklamalarda bulunan Ahmed Hassan, Türkiye'deki sevgiyi, misafirperverliği ve arkadaşlarını özlediği belirtti.

Siyah-beyazlı taraftarlara hep minnettar olacağını dile getiren Mısırlı eski futbolcu, "Taraftarları özlüyorum. İmkanım olsa her Beşiktaşlının elini sıkıp, ayrı ayrı teşekkür etmek isterdim. Bir dahaki gelişimde umarım bana Vodafone Park'ta kol kanat açarlar." ifadelerini kullandı.

Futbol oynadığı dönemde Beşiktaş'tan ayrılmanın kendisi için çok zor olduğunu aktaran Ahmed Hassan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'ın stadında oynamak çok büyük bir onurdur. Oranın havası ayrı bir şey. Bir daha geldiğimde boş bir şişe alıp, bir tutam hava dolduracağım içine. Arada bir insanın canı çekiyor. Taraftarların tezahüratları ve destekleri öylesine inanılmaz ki maçın kendisi tuzu biberidir. Asıl olay tribün. Bir-iki kere Türkiye’yi tekrar ziyaret ettim ve dışarıdan stadı gördüm. Sanki daha büyük. Ama maç günü değildi, o yüzden taraftarsız gitmemin anlamı yoktu benim için. Beni aralarına alacaklarsa, bir davete bakar. Koşa koşa gelirim."

Beşiktaş'ı çok iyi takip ettiğini de vurgulayan Ahmed Hassan, "Beşiktaş'ı takip etmezsem, doktorlar bana herhalde 'Beşiktaş yetmezliği' diye tanı koyardı. Birçok Beşiktaş formamı saklıyorum. Maç sonu takas etmezdim formamı. Beşiktaş formasından daha değerlisi mi var? Evimde ise kupayı kazandığımız maçın forması asılıdır. Tüm takım imzalamıştı." şeklinde görüş belirtti.

#Ahmed Hassan #Beşiktaş #futbol #süperlig
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