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Tarihi Domaniç Güreşleri’nin Başpehlivanı Recep Kara Oldu

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde düzenlenen 659. Tarihi Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Recep Kara başpehlivan oldu.

Spor 27.07.2019, 19:46 27.07.2019, 20:33
Tarihi Domaniç Güreşleri’nin Başpehlivanı Recep Kara Oldu

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde düzenlenen 659. Tarihi Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Recep Kara başpehlivan oldu.

Bu yıl 659. Geleneksel Tarihi Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri, Ebe Çamlığı güreş alanında 177 güreşçinin katılımı ile yapıldı. Finalde Serhat Gökmen ile Recep Kara karşı karşıya geldi. Uzun süren güreş müsabakası sonrası her iki güreşçi büyük mücadele verdi. Recep Kara rakibinin hatasını affetmeyerek tarihi Domaniç Güreşleri Başpehlivanlığını kazandı.

Başpehlivan Recep Kara, karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Cihan imparatorluğun kurulduğu topraklardayız. Domaniç’teyiz. 37 yaşındayım ama ilk kez bu er meydanında güreş yaptım ve birinci oldum. Bu ata sporunun yaklaşık 6 buçuk asırdır devam ettiren bu geleneği yaşatan Belediye Başkanımıza, Ağalarımıza teşekkür ediyorum. Seyircilerimizden de Allah razı olsun bizi yalnız bırakmadılar. Domaniç’ten herkese selamlarımı iletiyorum” dedi.

Bu yılki ağalık seçimlerine 4 ağa adayı katıldı. İş Adamı Mahmut Yaran, 50 bin TL nakit para bağışında bulunarak ağalık ihalesini aldı.

Yeni ağa iş adamı Mahmut Yaran, “Herkese çok teşekkür ederim. Önemli olan Yağlı Güreşleri düzenlemek. Japonların Sumo güreşi varsa bizlerinde Yağlı Güreşleri var. Amacımız bunu dünya çapına getirmek olmalı. Bu kadar eski bir geleneği yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak en büyük görevimiz” dedi.

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, yaptığı açıklamasında, “Güreşlerimizi Kırkpınar seviyesine taşımak için çalışıyoruz. Yeni Güreş Ağamız İş Adamı Mahmut Yaran belki de er meydanında ilk kez olan bir şeyi yaparak 50 bin lira nakit parayı bize burada teslim etti. Biz de inşallah bundan sonra Kırkpınar’da derece yapan tüm başpehlivanlarımızı burada ağırlayacağız. Başpehlivanlığı kazanan Recep Kara’yı da tebrik ediyorum. Ayrıca bir ilki daha gerçekleştiren yeni ağamız, Başpehlivanımız Recep Kara’ya 5 bin TL nakit yardımda bulundu. Bir kez daha kendisine teşekkür ederim” dedi.

Güreşlerin düzenlendiği etkinliğe MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya MHP İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Belediye Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Tamer Yiğit /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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