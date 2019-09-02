Flaş HaberBM’den İdlib’e 40 yardım tırı
Son Dakika
Taylan Antalyalı, Galatasaray'da
- Sarı-kırmızılı kulüp, Taylan Antalyalı'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı
Spor 02.09.2019, 21:28 02.09.2019, 23:48
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Taylan Antalyalı'ya 4 milyon lira imza parasının yanı sıra ilk sezon için 2 milyon lira, bir sonraki sezon için ise 2 milyon 200 bin lira ödeneceği belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncuya üçüncü sene 2 milyon 500 bin, son sene ise 3 milyon lira ödeyecek.