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TBF Konya İl Temsilciliği’ne Fair Play Sportif Davranış Ödülü

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Konya Basketbol İl Temsilciliği, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen 2018 Türkiye Fair Play Ödülleri’nde “Sportif Davranış” dalında kutlama Mektubu’na layık görüldü.

Spor 26.07.2019, 17:38 Tuğçe Hanım
TBF Konya İl Temsilciliği’ne Fair Play Sportif Davranış Ödülü

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Konya Basketbol İl Temsilciliği, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen 2018 Türkiye Fair Play Ödülleri’nde “Sportif Davranış” dalında kutlama Mektubu’na layık görüldü.


Fair Play düşünce ve davranışını ülke genelinde yaymak ve benimsetmek için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 36 yıldır verilen “2018 Türkiye Fair Play Ödülleri”nin kazananları Olimpiyatevi’nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

KUTLAMA MEKTUBU KONYA’YA

“Sportif Davranış”, “Sportif Kariyer” ve “Sportif Tanıtım” dallarında Büyük Ödül, Şeref Diploması, Kutlama Mektubu ile Toplumsal Fair Play Ödülü kazanan 17 kişi ve kuruluşun açıklandığı toplantıda, Sportif Davranış dalında Kutlama Mektubu’nun Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Konya Basketbol İl Temsilciliği’ne verildiği duyuruldu.

Konya Basketbol İl Temsilciliği, önce velilere mektup göndererek maçlarda velilerin sadece kendi çocuklarını değil, bütün sporcuları desteklemesi davranışını artırma niyetlerini bildirdikten sonra bir slogan belirleyerek, 10-11 yaş altı kategorilerindeki sporcuların sahaya “Anneciğim, babacığım arkadaşlarımı da alkışla, rakibim bile olsa” yazılı pankartla çıkmasını sağladı. Sporcuların maça çıktıkları bu pankart daha sonra da salonda bir yere asılarak, maç esnasında sergilendi. Sporda barış, dostluk ve kardeşliğin öne çıkarılması yolundaki bu hareket karşısında TMOK, TBF Konya İl Temsilciliği’ni Sportif Davranış dalında Kutlama Mektubu ile onurlandırdı.

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