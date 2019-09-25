Tek yumruğuyla Türkiye şampiyonu oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Azra Ocak, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aydın Kuyumcu’nun şans eseri görmesiyle Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Mehmet Akif Ersoy 6. sınıf öğrencisi Azra Ocak, heves ettiği muay thai dövüş sporunda ilçesine ve ailesine Türkiye şampiyonluğunu getirdi. Yaklaşık 6 yıldır spor dallarıyla uğraşan minik Azra, Antalya’da düzenlenen muay thai yarışmasında 3. defa Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Şampiyonu Azra Ocak, "Önce kum torbalarına vurarak bu spora başladım. Daha sonra derecelerim arttı. Antalya’da düzenlenen yarışmalarda iki defa üçüncü ve daha sonra birinci oldum. Daha sonra Erzincan, Çanakkale’de düzenlenen yarışmalarda tekrar Türkiye şampiyonu oldum. Bence hiçbir zaman imkansızlık diye bir şey yoktur. Yaşıtlarım hiçbir zaman spordan korkmasın, aksine sporu sevmelerini istiyorum" dedi.

Ünye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Antrenörü Kenan Balcıoğlu, "Azra çok küçük yaşlarda spora başladı. Azra kendisini geliştirerek ilk müsabakasında Türkiye üçüncülüğü elde etti. Tabii bu kolay bir başarı değil. Yine ikinci yılında Türkiye üçüncülüğü, üçüncü yılında ise Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Gelecek vaat eden ve çok çalışkan bir sporcumuz. Azra’nın önümüzdeki yıllarda dünya şampiyonluğu için gelecek vaat edecek bir yapıda olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

"TEK BAŞIMA ÇALIŞIYORUM DEMESİ YÜREĞİMDE KIVILCIM OLUŞTURDU"

Azra’yı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde tek başına bir odada kum torbasına vurmasıyla keşfedip onu bu spora kazandıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aydın Kuyumcu, "Zaman zaman tesislerimizi hijyen konusunda teftiş ederken muay thai salonumuzda bir ses duydum. Bu ses nereden geliyor diye bakayım derken, sporcumuz Azra’nın tek başına kum torbasıyla çalıştığını gördüm. Ben de onun yüreğine dokunmak adına küçük bir sohbet gerçekleştirdim. Kendisi okul olmadığı zamanlarda buraya tek başına gelerek çalıştığını söyleyince benim o anda yüreğimde ufak bir kıvılcım meydana geldi. O anda bu çocuğumuz heyecanlı bir şekilde o çalışmalarını gördükten sonra girdiği yarışmalarda ilçemize ve ilimize başarılar getirdi. İnşallah Türkiye başarılarından sonra dünya başarılarını da görürüz" şeklinde konuştu.

Aynı kurumda personel olarak çalışan baba Recep Ocak ise, "Müdürümüz salonları gezerken kızıma denk gelmiş. Bu duruma bizler de sevindik. Azra’nın hocasını dinlemesi, sporu sevmesi onun başarılarına yol açtı. Okulda not ortalamaları da gayet yüksek. İnşallah daha başarılı olur" ifadelerini kullandı.

Anne Arzu Ocak ise, "Kızım çok azimli ve istekli olarak sporlarına devam ediyor. Biz de ailesi olarak ona destek çıkıyoruz. İleride çok başarılı olacaktır. Aileler mutlaka çocuklarını spora yönlendirsinler. Ben başarılı olacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)