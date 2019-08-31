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Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası

- Milli takım, B Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 63-52 mağlup etti

Spor 31.08.2019, 17:54
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası

İSTANBUL (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 63-52 yendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvada, milliler gruptaki ilk maçında Rusya ile karşı karşıya geldi.

Milli takım, ilk yarısını 32-28 önde tamamladığı müsabakada Rusya'yı 63-52 mağlup etti ve şampiyonaya galibiyetle başladı. 20 sayıyla oynayan Cem Gezinci, maçın en skorer ismi oldu.

Türkiye, ikinci maçında yarın TSİ 15.30'da İsrail ile karşılaşacak.

#Avrupa Şampiyonası #Erkek Milli takımı #rusya #Tekerlekli sandalye basketbol
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