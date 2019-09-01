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Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası

- Milli takım, B Grubu'ndaki ikinci maçında İsrail'i 91-59 yendi

Spor 01.09.2019, 15:16 01.09.2019, 19:34
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası

İSTANBUL (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında İsrail'i 91-59 mağlup etti.

Polonya'nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvada, milliler gruptaki ikinci müsabakasında İsrail ile karşı karşıya geldi.

İlk periyodu 20-15 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 44-37 üstün gitti. Milliler, üçüncü çeyreğini 65-48 önde geçtiği karşılaşmadan 91-59 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı. Milli takım, üçüncü maçını yarın Fransa ile yapacak.

#Tekerlekli sandalye basketbol #Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası #türkiye
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