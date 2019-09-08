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Tekerlekli sandalye basketbolunda Avrupa üçüncülüğü

- Erkek Milli Takım, Polonya'daki Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Almanya'yı 76-65 yendi

Spor 08.09.2019, 17:17
Tekerlekli sandalye basketbolunda Avrupa üçüncülüğü
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İSTANBUL (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Almanya'yı 76-65 yenerek bronz madalya kazandı.

Polonya'nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın üçüncülük maçında ay-yıldızlı ekip, Almanya ile karşı karşıya geldi.

Müsabakaya iyi başlayamayan milliler, Almanya'nın zaman zaman bulduğu ritme karşılık veremeyince ilk çeyreği 23-14 geride tamamladı. İkinci çeyrekte etkili olan ay-yıldızlı takım, 16. dakikada 30-29 üstünlük kurdu. İyi oyununu sürdüren Türkiye, devre arasına 37-31 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iyi performansı sürdüren Türkiye, 27. dakikada 16 sayılık (39-55) fark yakaladı. Kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermeyen milliler, 3. periyodu 17 sayılık farkla 63-46 önde bitirdi.

Son çeyrekte Almanya'nın farkı kapatma çabası sonuç verse de rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Türkiye, son bölümünü iyi oynadığı maçı 76-65 kazandı. Milliler, Avrupa Şampiyonası'nı üçüncü bitirerek bronz madalyaya uzandı.

Millilerde Özgür Gürbudak 22 sayı, on üçer ribaunt ve asistle galibiyette başrolü oynadı. Ay-yıldızlı takımda Cem Gezinci 16 sayı 10 ribaunt, Uğur Toprak da 15 sayıyla galibiyete katkı verdi.

#almanya #Avrupa Şampiyonası #Tekerlekli sandalye basketbol #Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı #türkiye
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