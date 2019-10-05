Tekerlekli Sandalye Curling Turnuvası
- Erzurum'da yapılan Tekerlekli Sandalye Curling Takımı ortak çalışma kampının son iki gününde, oyuncular arasında turnuva düzenlendi
ERZURUM (AA) - Erzurum'da Tekerlekli Sandalye Curling Takımı ortak çalışma kampının son iki gününde, oyuncular arasında turnuva düzenlendi.
Yakutiye ilçesindeki Curling Arena'da düzenlenen çalışma kampına Erzurum, Kocaeli, İstanbul ve Samsun'dan katılan sporcular, turnuvada A, B ve C ismiyle oluşturulan takımlara ayrılarak, birbirleriyle mücadele etti.
Oldukça çekişmeli geçen organizasyonda, A takımı birinci, C takımı ikinci ve B takımı üçüncü oldu.
Organizasyona katılan sporculara ve takımlara kupa ve madalya verildi.
Tekerlekli Sandalye Curlingi önemsediklerini dile getiren Taşkesenligil, "Türkiye'de Tekerlekli Sandalye Curling Takımı ilk defa kuruldu. Bunun başlangıcının Erzurum olması bizi mutlu ediyor." dedi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Curling Teknik Kurul Üyesi Dilek Okuyucu da geçmişte tekerlekli sandalye curling sporu için kısıtlı sporcunun olduğunu belirtti.
Tekerlekli sandalye curlingde önemli gelişmelerin yaşandığını aktaran Okuyucu, "Tekerlekli sandalye curling sporunun milli takım seçmelerini yapacağız. 2022 Paralimpik Oyunları için hazırlık sürecini devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.
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