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Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı çeyrek finalde
2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası B Grubu son maçında İspanya’ya 76-61’lik skorla yenilen Türkiye, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.
Spor 04.09.2019, 23:33
2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası B Grubu son maçında İspanya’ya 76-61’lik skorla yenilen Türkiye, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.
Türkiye-İtalya karşılaşması 6 Eylül Cuma günü TSİ 19:30’da başlayacak. Ay-yıldızlılar maçı kazanması halinde 2020 Tokyo vizesini garantileyecek.(İHA)
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