Tekerlekli sandalye teniste Büşra ve Uğur'dan 2 gümüş

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan verilen bilgiliye göre, BRD Agres Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcularımız Büşra Ün ve Uğur Altınel ikincilik elde etti.

ALTIN MADALYAYI KAÇIRDILAR

Romanya'da düzenlenen turnuvada Büşra Ün, kadınlar tekler finalinde Fransız rakibi Charlotte Fairbank'a 1-6, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 kaybederek ikinci oldu. Uğur Altınel ise Quad kategorisi tek erkeklerde Romanyalı rakibi Alexandru Craciun'u 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederken İsrail'den Yosi Sadon'a 7-6 ve 6-2'lik setlerle yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.





İSVİÇRE'DE BADMİNTON SINAVI

Bu arada İsviçre'nin Basel kentindeki Para Badminton Dünya Şampiyonasında, Türkiye'yi 7 sporcumuz temsil ediyor. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan organizasyonda kadınlarda Emine Seçkin, Narin Uluç, Zehra Bağlar ve Halime Yıldız, erkeklerde ise Avni Kertmen, Mustafa Tuğra Nur, İlker Tuzcu kendi kategorilerinde teklerde ve çiftlerde madalya mücadelesi verecek. Para Badminton Dünya Şampiyonası, 25 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Sporcularımızın Kafile Başkanlığını Abdülkadir Gözegir'in yaparken antrenör olarak da Ahmet Bozdam ve Celalettin Kanber yer alıyor

