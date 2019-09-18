Teksüt Bandırma'nın hedefi ligde play-off, Avrupa'da dörtlü final

BALIKESİR (AA) - Teksüt Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, gelecek ay başlayacak 2019-2020 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde play-off, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de dörtlü finale kalmayı hedeflediklerini söyledi.

Gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Kılıç, bu sezon ekonomik anlamda işlerinin biraz zor olacağını ancak tüm güçlükleri yenerek başarılı olacaklarına inandığını belirtti.

Takımlarının yeni sezon hedeflerine değinen Kılıç, "Bu yıl A Takımımızın Süper Lig, Bandırma Kırmızı'nın ise Türkiye Basketbol Ligi'ndeki hedefi yine play-off'lara yükselmek ve orada da başarıyı yakalamaya çalışmak olacaktır. Altyapı takımlarımız ve Gençler Ligi'nde de Türkiye şampiyonluğunu hedefliyoruz. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise geçtiğimiz yıllar final oynama ve Avrupa ikincisi olma başarısını göstermiştik, bu yıl da mutlaka dörtlü final oynamayı amaçlıyoruz." dedi.

Kılıç, yaklaşık 300 sporcuya sahip büyük bir aile olduklarına dikkati çekti.

Kulübün altyapısına 9-10 yaş grubunda katılan çok sayıda çocuğu 16-17 yaşlarına kadar eğittiklerini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Salonumuzun günlük elektrik harcaması bin lira, günlük yemek harcaması ise bin 200 lira. Buna karşılık gelirimiz ise sıfır. Kuruluşumuzdan bugüne 25 yıl içinde Bandırmaspor da dahil Bandırma'nın birçok spor branşına elimizden geldiğince destek vermeye çalıştık ancak bugün kulübümüzün, Bandırmalılar ve Balıkesir tarafından daha sıcak sahiplenmeye ve desteğe ihtiyacı var. Bu desteği görememenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Teksüt başımızın tacı. Bu şehirde, bu vilayette ve Türkiye'de kimse elini taşın altına sokmazken, Cevdet Bey (Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık) çıkarak, bu işe el uzatarak 'Ben varım' dedi. Açıkçası büyük yüreklilik ve kahramanlık gösterdi. Ayrıca son dönemde Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez'in kulübümüze desteği bizi duygulandırdı."

Kılıç, kulüplerine ve bünyesindeki iki takıma sponsor olan firmalara da teşekkür etti.

Teksüt Bandırma kadrosunun bu sezon da güçlü olduğunu vurgulayan Kılıç, "Hakan Demir gibi iş ahlakına sahip, çok çalışkan bir koça sahibiz. Çok mücadeleci ve efektif, birbirini seven genç ve enerjik bir takımımız var. Hazırlık maçlarımız ve katıldığımız turnuvalarda başarılı sonuçlar aldık ancak erken değerlendirme yapmak istemiyorum. Ocak veya şubat ayında gerçek gücümüz daha çok ortaya çıkar ama A Takımımızda bünyemizden yetişen 9 genç, 5 yabancı oyuncumuzdan ve altyapı takımlarımızdan çok umutluyum." diye konuştu.