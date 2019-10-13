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Teksüt Bandırma'dan Ragıp Berke Atar açıklaması

- Teksüt Bandırma Basketbol Kulübü: "Sporcumuz Ragıp Berke Atar, son dönem performansındaki sıkıntılar sebebiyle 13 Ekim'de Bandırma'da oynanacak Teksüt Bandırma-Anadolu Efes maçı kadrosundan çıkarılmıştır"

Spor 12.10.2019, 17:54
Teksüt Bandırma'dan Ragıp Berke Atar açıklaması

BALIKESİR (AA) - Teksüt Bandırma Basketbol Kulübü, Ragıp Berke Atar'ın başantrenör Hakan Demir ile tartışma yaşadığı için kadro dışı kaldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bazı internet sitelerinde Ragıp Berke Atar ile ilgili kaynağı belirtilmeyen haberler yer aldığı ifade edildi.

"Başantrenör Hakan Demir ile tartışma yaşadığı için kadro dışı kaldı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Sporcumuz Ragıp Berke Atar, son dönem performansındaki sıkıntılar sebebiyle 13 Ekim'de Bandırma'da oynanacak Teksüt Bandırma-Anadolu Efes maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Atar, kulüp antrenörleri gözetiminde takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam etmektedir." denildi.

#Teksüt Bandırma #Ragıp Berke Atar #Basketbol Süper Ligi
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