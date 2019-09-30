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Tekvandoda çifte Avrupa Şampiyonası heyecanı
ANKARA (AA) - Avrupa Yıldızlar ve Gençler Tekvando Şampiyonaları İspanya'da düzenlenecek.Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği tarafından düzenlenecek iki şampiyona İspanya'nın Marina d'Or...
Spor 30.09.2019, 10:35
ANKARA (AA) - Avrupa Yıldızlar ve Gençler Tekvando Şampiyonaları İspanya'da düzenlenecek.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği tarafından düzenlenecek iki şampiyona İspanya'nın Marina d'Or bölgesinde gerçekleştirilecek.
Antalya'da şubat ayında düzenlenen 4. WT Başkanlık Kupası'nda sporcuların elde ettiği kotalar sonucu Türkiye, şampiyonalara kalabalık bir kadroyla katılacak.
Türkiye, teknik direktör Ali Şahin yönetiminde Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda 31'i kız, 20'si erkek olmak üzere 51, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ise 22'si erkek 12'si kız olmak üzere 34 sporcuyla temsil edilecek.
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