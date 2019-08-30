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Tenis: ABD Açık
- Tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Zverev, üçüncü tura yükseldi
Spor 29.08.2019, 21:46 30.08.2019, 08:37
İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, üçüncü tura çıktı.
ABD'nin New York kentindeki sezonun son grand slam turnuvasında korta çıkan Zverev, dünya klasmanının 45 numarası ABD'li Frances Tiafoe ile karşılaştı.
Tek erkeklerde 23 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka da Fransız Jeremy Chardy'yi 3-1 yenerek üçüncü tur biletini aldı.
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