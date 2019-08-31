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Tenis: ABD Açık
- Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Barty ve 8 numaralı seribaşı Serena Williams, dördüncü tura çıktı - Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Nishikori, üçüncü turda Avustralyalı Alex de Minaur'a 3-1 yenildi
Spor 30.08.2019, 20:27
İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ve 8 numaralı seribaşı Serena Williams, dördüncü tura çıktı.
ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında bu yılın Fransa Açık şampiyonu Barty, üçüncü turda Yunan Maria Sakkari ile karşılaştı.
Kariyerinde 6 ABD Açık şampiyonluğu bulunan 8 numaralı seribaşı Serena Williams, dünya klasmanında 44. sırada yer alan Çek Karolina Muchova'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.
Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Kei Nishikori ise turnuvaya üçüncü turda veda etti. Japon tenisçi, klasmanın 38 numarası Avustralyalı Alex de Minaur'a 6-2, 6-4, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup oldu.
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