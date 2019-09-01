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Tenis: ABD Açık

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda dünya 1 numarası Naomi Osaka, dördüncü tura yükseldi.

Spor 01.09.2019, 08:08 01.09.2019, 11:29
Tenis: ABD Açık

İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda dünya 1 numarası Naomi Osaka, dördüncü tura yükseldi.

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında geçen yılın şampiyonu Osaka, üçüncü turda ABD'li Coco Gauff ile karşılaştı.

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Osaka, bir saat 5 dakikalık mücadelenin ardından 6-3 ve 6-0'lık setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek dördüncü tura çıktı.

Japon tenisçi, bu turda 13 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic ile mücadele edecek.

- Zverev tur atladı

Tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Sloven Aljaz Bedene'yi 6-7, 7-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek dördüncü turda Arjantinli Diego Schwartzman ile eşleşti.

Turnuvanın 13 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils, Kanadalı Denis Shapovalov'u 6-7, 7-6, 6-4, 6-7, 6-3'lük setlerin ardından 3-2 mağlup etti ve adını üst tura yazdırdı. Monfils, dördüncü turda İspanyol Pablo Andujar'ın rakibi oldu.

Dünya klasmanında 43. sırada bulunan Rus Andrey Rublev ise Avustralyalı Nick Kyrgios'u 7-6, 7-6 ve 6-3 sona eren setlerle 3-0 yendi. Rublev, dördüncü turda İtalyan Matteo Berrettini ile korta çıkacak.

#ABD Açık #Naomi Osaka #tenis
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