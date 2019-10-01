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Tenis: TBESF Türkiye Şampiyonası
- Organizasyon, 65 engelli sporcunun katılımıyla Bodrum'da başladı
Spor 01.10.2019, 19:13
MUĞLA (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından düzenlenen Türkiye Tenis Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.
Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde, Ortakent-Yahşi Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneğinin (OYDER) organizasyonuyla gerçekleştirilen şampiyonaya, Türkiye'nin farklı illerinden 65 engelli sporcu katıldı.
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptıkları konuşmada katılımcı sporculara başarı dileklerinde bulundu.
Şampiyona, 4 Eylül'deki ödül töreniyle sona erecek.
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