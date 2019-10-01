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Tenis: TBESF Türkiye Şampiyonası

- Organizasyon, 65 engelli sporcunun katılımıyla Bodrum'da başladı

Spor 01.10.2019, 19:13
Tenis: TBESF Türkiye Şampiyonası
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MUĞLA (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından düzenlenen Türkiye Tenis Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde, Ortakent-Yahşi Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneğinin (OYDER) organizasyonuyla gerçekleştirilen şampiyonaya, Türkiye'nin farklı illerinden 65 engelli sporcu katıldı.

Üçüncü kez Bodrum'da yapılan ve 4 gün sürecek turnuvanın açılışında, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile milli sporcu Ebru Bulgurcu korta çıktı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptıkları konuşmada katılımcı sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Şampiyona, 4 Eylül'deki ödül töreniyle sona erecek.



#bodrum #muğla #Ortakent-Yahşi #TBESF Türkiye Şampiyonası #tenis
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