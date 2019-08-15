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Tepki toplayan Youtuber’a takipçi şoku
Liverpool ile Chelsea’nin karşılaştığı UEFA Süper Kupa Finali’nde sahaya giren Youtuber Fester Abdü, saniyede 20 takipçi kaybediyor.
Spor 15.08.2019, 09:58 15.08.2019, 10:03
Liverpool ile Chelsea’nin karşılaştığı UEFA Süper Kupa Finali’nde sahaya giren Youtuber Fester Abdü, saniyede 20 takipçi kaybediyor.
Ülke imajını sarstığı gerekçesiyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Youtuber’ın abone sayılarındaki düşüşün artacağı tahmin ediliyor.
(İHA)
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