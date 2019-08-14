Terim’den Onyekuru’ya: ’İyi şanslar evlat’

Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için ’Sonsuza kadar minnettarım’ notunu yazdı. Terim de Onyekuru’ya, ’İyi şanslar evlat, senin için her şeyin en iyisini diliyorum’ şeklinde cevap verdi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen ve Fransız ekibi Monaco’ya transfer olan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, sarı-kırmızılıları unutamadı. Onyekuru, sosyal medya hesabından Teknik Direktör Fatih Terim ile sarıldıkları bir fotoğrafı paylaştı ve ’Sonsuza kadar minnettarım’ notunu yazdı. Terim de Onykuru’nun paylaşımını alıntılayarak, ’İyi şanslar evlat, senin için her şeyin en iyisini diliyorum’ cevabını yazdı.

(İHA)