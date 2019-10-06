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TFF 1. Lig: Adana Demirspor evinde üzüldü: 0-1

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

Spor 06.10.2019, 22:04 06.10.2019, 22:07
TFF 1. Lig: Adana Demirspor evinde üzüldü: 0-1
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Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat Altan

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Adil Demirbağ, Semih Güler, Mehmet Uslu, Erdal Öztürk (Dk. 46 Vedat Bora), Tevfik Altındağ, Volkan Şen (Dk. 32 Carayol), Sinan Kurt (Dk. 68 Gladky), Berk Yıldız, Samed Ali Kaya

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Canberk Aydın, Murat Erdemir, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Taşkın Çalış, Ali Keten, Mustafa Çeçenoğlu, Tayfun Aydoğan (Dk. 81 Olatunbosun), Mehmet Boztepe (Dk. 71 Murat Elkatmış), Ali Özgün (Dk. 86 Hüseyin Çolak)

Gol: Dk. 36 Mustafa Çeçenoğlu (Ekol Göz Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Mehmet Uslu, Dk. 38 Tevfik Altındağ, Dk. 60 Berk Yıldız, Dk. 63 Samed Ali Kaya, Dk. 90+2 Emrullah Şalk (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor), Dk. 85 Selmani, Dk. 90+5 Murat Elkatmış (Ekol Göz Menemenspor)

ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#adana #Adana Demirspor #Ekol Göz Menemenspor #tff 1. lig
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