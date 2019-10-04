TFF 1. Lig: Altay, Bursaspor'u 2--1 yendi
- Altay: 2 - Bursaspor: 1
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Orkun Aktaş, Mehmet Ali Akkor
Altay: Emre Koyuncu, Erhan Kartal, Gencer Cansev, Abdülkerim Bardakcı, Mustafa Murat Uslu, Tavares, Deniz Vural (Dk. 64 Yılmaz Özeren), Putsila (Dk. 88 İbrahim Öztürk), Tatos (Dk. 74 Oğuz Han Aynaoğlu), Kappel, Paixao
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Latovlevici, Musa Araz (Dk. 67 Igor), Burak Altıparmak, Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan (Dk. 83 Selçuk Şahin), Özer Hurmacı (Dk. 77 Seleznov), Kubilay Kanatsızkuş
Sarı kartlar: Dk. 41 Tatos, Dk. 45 Deniz Vural, Dk. 48 Gençer Cansev, Dk. 82 Paixao (Altay), Dk. 49 Özer Hurmacı, Dk. 89 Aykut Akgün, Dk. 90+2 Selçuk Şahin (Bursaspor)
İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftasında Altay, sahasında Bursaspor'u 2-1 yendi.
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