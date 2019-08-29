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TFF 1. Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 3. hafta heyecanı, yarın yapılacak Osmanlıspor-Adanaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor 29.08.2019, 07:41 29.08.2019, 11:06
TFF 1. Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 3. hafta heyecanı, yarın yapılacak Osmanlıspor-Adanaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Osmanlı Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 3. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Osmanlıspor-Adanaspor (Osmanlı)

31 Ağustos Cumartesi:

17.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21.45 Altay-Balıkesirspor (İzmir Atatürk)

21.45 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)

1 Eylül Pazar:

19.15 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk)

19.15 Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.45 Eskişehirspor-Bursaspor (Eskişehir Yeni)

21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)

#3. hafta #futbol #tff 1. lig
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