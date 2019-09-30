TFF 1. Lig'de görünüm: Lider Akhisarspor
Ligin 6. haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Deplasmanda Fatih Karagümrük'ü yenen Akhisarspor liderliğe yükseldi
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın son maçında Altınordu, sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'de deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Akhisarspor puanını 13'e çıkartarak liderliğe yükseldi.
- Haftanın sonuçları:
TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Keçiörengücü-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-1
Boluspor-İstanbulspor: 1-2
Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0
Adanaspor-Altay: 3-3
Fatih Karagümrük-Akhisarspor: 2-3
Hatayspor-Eskişehirspor: 1-0
Balıkesirspor-Giresunspor: 2-0
Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor: 1-2
Altınordu-Adana Demirspor: 2-2
- Puan durumu
Ligin 6. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TFF 1. Lig
TakımlarOGBMAYAVP1. AKHİSARSPOR6 4 1 1 9 5 4 13 2. BURSASPOR6 4 0 2 10 9 1 12 3. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR6 3 2 1 11 7 4 11 4. HATAYSPOR6 3 2 1 9 5 4 11 5. ADANA DEMİRSPOR6 2 4 0 8 3 5 10 6. BALIKESİRSPOR6 3 1 2 8 6 2 10 7. KEÇİÖRENGÜCÜ6 2 4 0 4 2 2 10 8. OSMANLISPOR6 3 1 2 9 9 0 10 9. FATİH KARAGÜMRÜK6 2 3 1 9 7 2 9 10. İSTANBULSPOR6 2 3 1 11 10 1 9 11. ALTAY6 2 3 1 9 8 1 9 12. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR6 2 1 3 6 7 -1 7 13. ADANASPOR6 1 3 2 9 10 -1 6 14. ALTINORDU6 1 2 3 8 8 0 5 15. EKOL GÖZ MENEMENSPOR6 1 1 4 4 11 -7 4 16. BOLUSPOR6 0 2 4 3 8 -5 2 17. GİRESUNSPOR6 0 2 4 5 13 -8 2 18. ESKİŞEHİRSPOR6 1 1 4 7 11 -4 -2
Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.
- 7. haftanın programı
TFF 1. Lig'in 7. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:
4 Ekim Cuma:
19.00 Altay-Bursaspor (Menemen)
5 Ekim Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Akhisarspor (Giresun Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük (Yeni Eskişehir)
16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Balıkesirspor-Boluspor (Balıkesir Atatürk)
6 Ekim Pazar:
14.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Osmanlıspor-Hatayspor (Osmanlı)
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)
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|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:02
|Akşam
|18:40
|Yatsı
|19:58
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|5
|5
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. West Ham
|7
|12
|5. Tottenham
|7
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2