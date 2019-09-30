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TFF 1. Lig'de görünüm: Lider Akhisarspor

Ligin 6. haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Deplasmanda Fatih Karagümrük'ü yenen Akhisarspor liderliğe yükseldi

Spor 30.09.2019, 21:38 30.09.2019, 21:41
TFF 1. Lig'de görünüm: Lider Akhisarspor

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın son maçında Altınordu, sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'de deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Akhisarspor puanını 13'e çıkartarak liderliğe yükseldi.

- Haftanın sonuçları:

TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Keçiörengücü-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-1

Boluspor-İstanbulspor: 1-2

Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0

Adanaspor-Altay: 3-3

Fatih Karagümrük-Akhisarspor: 2-3

Hatayspor-Eskişehirspor: 1-0

Balıkesirspor-Giresunspor: 2-0

Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor: 1-2

Altınordu-Adana Demirspor: 2-2

- Puan durumu

Ligin 6. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TFF 1. Lig

TakımlarOGBMAYAVP1. AKHİSARSPOR6 4 1 1 9 5 4 13 2. BURSASPOR6 4 0 2 10 9 1 12 3. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR6 3 2 1 11 7 4 11 4. HATAYSPOR6 3 2 1 9 5 4 11 5. ADANA DEMİRSPOR6 2 4 0 8 3 5 10 6. BALIKESİRSPOR6 3 1 2 8 6 2 10 7. KEÇİÖRENGÜCÜ6 2 4 0 4 2 2 10 8. OSMANLISPOR6 3 1 2 9 9 0 10 9. FATİH KARAGÜMRÜK6 2 3 1 9 7 2 9 10. İSTANBULSPOR6 2 3 1 11 10 1 9 11. ALTAY6 2 3 1 9 8 1 9 12. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR6 2 1 3 6 7 -1 7 13. ADANASPOR6 1 3 2 9 10 -1 6 14. ALTINORDU6 1 2 3 8 8 0 5 15. EKOL GÖZ MENEMENSPOR6 1 1 4 4 11 -7 4 16. BOLUSPOR6 0 2 4 3 8 -5 2 17. GİRESUNSPOR6 0 2 4 5 13 -8 2 18. ESKİŞEHİRSPOR6 1 1 4 7 11 -4 -2

Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.

- 7. haftanın programı

TFF 1. Lig'in 7. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:

4 Ekim Cuma:

19.00 Altay-Bursaspor (Menemen)

5 Ekim Cumartesi:

14.00 Giresunspor-Akhisarspor (Giresun Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük (Yeni Eskişehir)

16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Balıkesirspor-Boluspor (Balıkesir Atatürk)

6 Ekim Pazar:

14.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Osmanlıspor-Hatayspor (Osmanlı)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)

#Adana Demirspor #Akhisarspor #Altınordu #futbol #tff 1. lig
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1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 5 5
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. West Ham 7 12
5. Tottenham 7 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
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2. Granada 7 14
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5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
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