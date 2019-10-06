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TFF 1. Lig'de görünüm: Liderlik Ümraniyespor'un

- Ligin 7. haftası oynanan dört maçla tamamlandı. Cesar Grup Ümraniyespor liderliğe yükseldi

Spor 06.10.2019, 22:46 06.10.2019, 22:51
TFF 1. Lig'de görünüm: Liderlik Ümraniyespor'un
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İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftası oynanan dört maçla tamamlandı.

Ligde haftanın son maçında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

TFF 1. Lig'de sahasında Adanaspor'u 2-1 yenen Cesar Grup Ümraniyespor puanını 14'e çıkartarak aynı puana sahip Hatayspor'un önünde haftayı lider tamamladı.

- Haftanın sonuçları:

TFF 1. Lig'in 7. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Altay-Bursaspor: 2-1

Giresunspor-Akhisarspor: 1-0

Eskişehirspor-Fatih Karagümrük: 1-3

İstanbulspor-Keçiörengücü: 1-1

Balıkesirspor-Boluspor: 3-2

Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor: 2-1

Osmanlıspor-Hatayspor: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: 1-0

Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor: 0-1

- Puan durumu

Ligin 7. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:


TakımlarOGBMAYAVP -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR7 4 2 1 13 8 5 14 2. HATAYSPOR7 4 2 1 10 5 5 14 3. BALIKESİRSPOR7 4 1 2 11 8 3 13 4. AKHİSARSPOR7 4 1 2 9 6 3 13 5. FATİH KARAGÜMRÜK7 3 3 1 12 8 4 12 6. ALTAY7 3 3 1 11 9 2 12 7. BURSASPOR7 4 0 3 11 11 0 12 8. KEÇİÖRENGÜCÜ7 2 5 0 5 3 2 11 9. ADANA DEMİRSPOR7 2 4 1 8 4 4 10 10. İSTANBULSPOR7 2 4 1 12 11 1 10 11. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR7 3 1 3 7 7 0 10 12. OSMANLISPOR7 3 1 3 9 10 -1 10 13. EKOL GÖZ MENEMENSPOR7 2 1 4 5 11 -6 7 14. ADANASPOR7 1 3 3 10 12 -2 6 15. ALTINORDU7 1 2 4 8 9 -1 5 16. GİRESUNSPOR7 1 2 4 6 13 -7 5 17. BOLUSPOR7 0 2 5 5 11 -6 2 18. ESKİŞEHİRSPOR7 1 1 5 8 14 -6 -2

Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.

- 8. haftanın programı

TFF 1. Lig'in 8. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:

18 Ekim Cuma:

19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor

19 Ekim Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Adana Demirspor

16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20 Ekim Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor

16.30 Boluspor-Giresunspor

19.00 Adanaspor-İstanbulspor

19.00 Altınordu-Altay

21 Ekim Pazartesi:

19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Cesar Grup Ümraniyespor #futbol #tff 1. lig
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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Atletico Madrid 8 15
3. Granada 8 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

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